Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские войска на юге Харьковской области на днях форсировали Северский Донец и создали угрозу изюмской группировке противника.

"Наши войска неизвестным путем сумели это сделать и сумели переправиться на тот берег", – сказал он.

Арестович прогнозирует, что, если продвижение украинских войск будет развиваться, россиянам под Изюмом будет "очень грустно".

Отметим, что Генштаб ВСУ о форсировании Северского Донца украинскими войсками не сообщал. Российская сторона заявляла о попытке форсирования этой реки в районе села Протопоповка (западнее Изюма), которая, по утверждению россиян, была отбита.

Ранее мы писали, что появилось видео уничтожения понтонной переправы российских войск через Северский Донец.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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