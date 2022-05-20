Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал несколько заявлений о текущей ситуации в Украине. Он сообщил о наступлении войск РФ на Северодонецк и о планах Москвы на "Минск-3".

"Наступление российских войск на Северодонецк продолжается. Из-за обстрелов погибли 12 мирных жителей, но эти данные могут измениться в большую сторону – идет борьба за жизни людей, которые ранены. Противник близко к городу, ведет обстрелы... Российский стиль войны – начали бить полевой артиллерией", - сказал Арестович.

По его словам, взятие городов – это очень долго и сопряжено с колоссальными потерями.

"Северодонецк – не такой уж и маленький город, там есть крупный завод. Там плохо обеим сторонам. И нам, и россиянам – влиться в очень опасную авантюру, в бои в городской застройке, на которые откровенно не хватает сил. Именно поэтому они так хотят окружить эти города – надеются, что мы сами отойдем оттуда из-за опасности окружения. Либо часть сил, которые можно перебросить на Северодонецк, мы бросим, чтобы купировать окружение. Кстати, не так уж и глупо с их стороны", - оценил действия противника Арестович.

Что касается планов на "Минск-3", то он считает, что "для Кремля основной фокус сейчас не на поле боя".

"Они пытаются прощупать Запад на предмет торга, "Минск-3". Некое соглашение, которое позволит зафиксировать их результат – Херсонская область, Донецкая область и т.д. Но сегодня наш президент сделал ряд важных заявлений. Он сказал, что победа в войне будет стоить десятки тысяч жизней, и одновременно сказал, что мы готовы доводить до конца", - заявил Арестович.

Ранее "Страна" сообщала, что Арестович переоделся в вышиванку прямо в прямом эфире у российской журналистки.

Также мы приводили слова главы Луганской ВГА Сергея Гайдая, что в Луганской области противник бросает все силы на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут.