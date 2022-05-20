Советник главы Офиса президента Алексей Арестович решил поменять футболку на вышиванку прямо в эфире.

Это произошло во время беседы с российской журналисткой Юлией Латыниной на ее Ютуб-канале.

"Юля, как воспримете, если вышиванку надену? Мне ее доставили прямо в прямом эфире", - спросил Арестович, разворачивая вышитую рубаху.

"Да прекрасно, сегодня же день вышиванки. Господа, делайте стоп-кадр", - ответила Латынина, пока Арестович переодевался.

Ранее "Страна" сообщала, что 19 мая жители и гости итальянского города Пинето отметили день вышиванки. К участию в мероприятии пригласили даже мэра города Роберта Верроккио, который надел традиционную украинскую рубашку и в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости мира в нашей стране.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с днём вышиванки видеообращением. Причем обращение он записал в вышиванке защитного цвета, как у военной формы.

Кроме того, мы писали, что фото в традиционных национальных нарядах в соцсетях опубликовали и другие известные личности. Среди них Елена Зеленская, пес Патрон и Верка Сердючка.