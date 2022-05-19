Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. По случаю этого дня к жителям страны уже обратился президент Владимир Зеленский. Фото в традиционных национальных нарядах в соцсетях публикуют и другие известные личности.

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала фото, на котором она запечатлена в джинсах и бело-синей вышиванке, и обратилась к украинцам.

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую ​​потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем", - написала Зеленская.

Одной из первых фото в вышиванке выложила посол Британии Мелинда Симмонс.

"Мне кажется, что во время вторжения России, которое так явно нацелено на культуру и историю Украины, а также на ее территорию и людей, праздновать День вышиванки еще важнее. Вот и я праздную его в своей любимой вшиванке", - написала она в Twitter.

Также в украинские вышиванки оделись представители команды посольства США, которое на днях возобновило работу в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже опубликовал фото в вышиванке и поздравил украинцев.

"Друзья! С Днем вышиванки вас! Сегодня национальные наряды - не только символ украинства. Это как манифест: нашей борьбы, непокорности, гордости за свой народ и свою страну!" - написал он в Telegram-канале.

Черную платье-вышиванку надела сегодня генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Вышиванка – наш код силы. Сейчас нам приходится бороться за нашу свободу, потому что враг хочет уничтожить Украину, украинцев и все украинское. Но мощным пушкам и ракетам Зла не разорвать тончайшие нити в нашем крепком сплетении узоров, символизирующих добро, любовь, память рода. Вышиванка оберегает нас, пока мы защищаем святое право на нашу национальную идентичность. Победа будет за Добром, победа будет за Украиной!" - написала она в Facebook.

Вице0премьер Ирина Верещук поздравила украинцев и опубликовала прошлогоднее фото в эффектной красной вышиванке. Новое она пообещала сделать после победы.

ГСЧС опубликовала фото любимца украинцев пса-сапера Патрона, который позирует в вышиванке на фоне украинского флага.

Верка Сердючка также поздравила украинцев и опубликовала яркий снимок, на котором запечатлены "мама", а также радостный мальчик - все трое в украинских вышиванках. Ранее это фото уже публиковалось в сети, тогда подписчики Андрея Данилко предполагали, что это его сын.

Телеведущая Катя Осадчая опубликовала фото в вышитом желтом платье с синими цветами.

А украинский певец Monatik выложил в соцсетях снимок, сделанный на Андреевском спуске в Киеве еще в 2015 году.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как вице-президент Еврокомиссии похвасталась украинской вышиванкой, которую ей подарила Венедиктова.

Также мы публиковали интересные факты о Дне вышиванки.