Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. По случаю этого дня к жителям страны уже обратился президент Владимир Зеленский. Фото в традиционных национальных нарядах в соцсетях публикуют и другие известные личности.
Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала фото, на котором она запечатлена в джинсах и бело-синей вышиванке, и обратилась к украинцам.
"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем", - написала Зеленская.
Одной из первых фото в вышиванке выложила посол Британии Мелинда Симмонс.
"Мне кажется, что во время вторжения России, которое так явно нацелено на культуру и историю Украины, а также на ее территорию и людей, праздновать День вышиванки еще важнее. Вот и я праздную его в своей любимой вшиванке", - написала она в Twitter.
Также в украинские вышиванки оделись представители команды посольства США, которое на днях возобновило работу в Киеве.
Мэр Киева Виталий Кличко тоже опубликовал фото в вышиванке и поздравил украинцев.
"Друзья! С Днем вышиванки вас! Сегодня национальные наряды - не только символ украинства. Это как манифест: нашей борьбы, непокорности, гордости за свой народ и свою страну!" - написал он в Telegram-канале.
Черную платье-вышиванку надела сегодня генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Вышиванка – наш код силы. Сейчас нам приходится бороться за нашу свободу, потому что враг хочет уничтожить Украину, украинцев и все украинское. Но мощным пушкам и ракетам Зла не разорвать тончайшие нити в нашем крепком сплетении узоров, символизирующих добро, любовь, память рода. Вышиванка оберегает нас, пока мы защищаем святое право на нашу национальную идентичность. Победа будет за Добром, победа будет за Украиной!" - написала она в Facebook.
Вице0премьер Ирина Верещук поздравила украинцев и опубликовала прошлогоднее фото в эффектной красной вышиванке. Новое она пообещала сделать после победы.
ГСЧС опубликовала фото любимца украинцев пса-сапера Патрона, который позирует в вышиванке на фоне украинского флага.
Верка Сердючка также поздравила украинцев и опубликовала яркий снимок, на котором запечатлены "мама", а также радостный мальчик - все трое в украинских вышиванках. Ранее это фото уже публиковалось в сети, тогда подписчики Андрея Данилко предполагали, что это его сын.
Телеведущая Катя Осадчая опубликовала фото в вышитом желтом платье с синими цветами.
А украинский певец Monatik выложил в соцсетях снимок, сделанный на Андреевском спуске в Киеве еще в 2015 году.
Напомним, "Страна" рассказывала о том, как вице-президент Еврокомиссии похвасталась украинской вышиванкой, которую ей подарила Венедиктова.
Также мы публиковали интересные факты о Дне вышиванки.