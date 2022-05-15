Пес Патрон, которого Владимир Зеленский недавно наградил за верную службу, надел вышиванку.

Фото собаки в специально сшитой для него маленькой вышитой рубашке выложили хозяева пса-спасателя на странице в Instagram.

Фото: Instagram/patron_dsns

Напомним, что пес Патрон стал популярным в социальных сетях в начале апреля. После того как российские войска отошли от Чернигова, спасатели стали активно разминировать территорию в городе и вокруг него. Тогда Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео с работой черниговских спасателей, которым помогает джек-рассел терьер по кличке Патрон.

Видео быстро разошлось в социальных сетях, песик-помощник стал настолько популярным, что в "Укрпочте" даже задумались над тем, чтобы выпустить марку с изображением собаки.

После того, как к псу пришла слава, "Страна" поговорила об отважной миссии пса Патрона с его хозяином, начальником группы пиротехнических работ и подводного разминированная ГСЧС Украины в Черниговской области Михаилом Ильевым. Мы рассказывали, как живет и работает Патрон.