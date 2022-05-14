В рядах Нацгвардии служит трофейная бельгийская овчарка Росгвардии. Меньше чем за месяц собака выучила команды на украинском языке.

Об этом "Сегодня" рассказал глава Николаевской областной организации по содействию обороне Украине Юрий Шутяк.

Собака оказалась в ВСУ после битвы в одном из районов Николаевской области. Ее назвали Бакс.

"Собака умная, отличная. К своим обязанностям приступит совсем скоро. Что касается команд на украинском языке – они дублируются жестом и голосом. Другими словами, пес принял украинский язык и начал его понимать", – рассказал Шутяк.

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