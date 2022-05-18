Соединенные Штаты Америки вновь открыли посольство в Киеве. Оно не работало с 24 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы официально возобновляем работу", - заявил агентству пресс-секретарь Даниэль Лангенкамп незадолго до того, как над посольством был поднят флаг США.

Он сказал, что сначала вернется небольшое количество дипломатов, чтобы укомплектовать миссию.

По словам Лангенкампа, консульская деятельность не будет возобновлена ​​немедленно, а рекомендации Госдепартамента о запрете поездок остаются в силе по всей Украине.

Ранее мы писали, что в Киеве возобновило работу посольство Израиля. В целом, в Киеве открылось уже четыре десятка посольств. Среди дипломатических миссий, которые начали работу, много стран Евросоюза - Латвия, Испания, Венгрия, Австрия, Чехия, Литва, Польша. Также страны Европы, не входящие в союз - Молдова, Великобритания.

Несколько стран Кавказа - Грузия, Азербайджан, Армения. Страны Ближнего востока - Туркменистан, Иран, Киргизстан, Казахстан. Все они были либо полностью закрыты в Украине, либо временно работали во Львове.