Сегодня, 19 мая, жители и гости итальянского города Пинето отметили День вышиванки, установленный в 2006 году студентами одного из украинских университетов.

Об этом говорится в официальном сообщении на странице коммуны в Facebook.

"В третий четверг мая каждый год украинцы одевают вышиванки, чтобы продемонстрировать уважение к своим корням и единству народа. В этом году жители города и гости, спасающиеся от продолжающегося конфликта в Украине, отправились на виллу Филиани, чтобы вместе отпраздновать этот праздник", - говорится в сообщении.

К участию пригласили даже мэра Роберта Верроккио, который надел традиционную украинскую рубашку и в своем выступлении акцентировал на необходимости мира в этой стране.

"Мы рады знать украинские традиции и делиться ими. В Пинето гостеприимство тоже проходит через эти жесты. Поддерживаем украинское население помощью, сборами товаров первой необходимости и материальной поддержкой, но и, прежде всего, знанием культур и традиций друг друга. Отношения с ними — важное и ценное богатство и обмен, который скрепляет дружбу и привязанность к нашим гостям, которые надеются скоро вернуться в свою страну, чтобы обнять своих близких и обрести покой. Надеемся, что это случится скоро, поэтому призываем как можно скорее прекратить огонь", - сказал Верроккио.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в рубахе цвета хаки.

Другие известные украинцы также публикуют фото в вышиванках. Среди знаменитостей - первая леди Украины Елена Зеленская, пес Патрон, Верка Сердючка и другие.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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