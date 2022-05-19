Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометных обстрелах приграничных сел Дроновка и Алексеевка.

Об этом чиновник написал в Telegram.

По словам Старовойта, пострадавших и разрушений нет, "обстрел был подавлен ответным огнем".

Ранее мы писали, что в Курской области РФ заявила о гибели человека в результате обстрела поселка на границе с Украиной.

Также "Страна" сообщала, что в Курской области проинформировали об обстреле пограничного пункта в поселке Тёткино.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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