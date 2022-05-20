В Житомирской области с утра зафиксировали два взрыва в районе Малина. Об этом заявил глава Коростенецкой РВА Юрий Тарасюк.

Отметим, что в Житомирской области воздушную тревогу объявили в пятницу, 20 мая, с 08:20, поэтому взрывы могут быть связаны с вражескими "прилетами".

Напомним, минувшей ночью российские оккупанты дважды ударили из минометов и ствольной артиллерии по Днепропетровской области. Под огонь попала Великая Костромка. А в ночь на 19 мая этот населенный пункт войска РФ обстреляли пять раз. Огонь вели из "Градов" и "Ураганов".

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.