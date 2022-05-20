В Харькове во время обстрелов и боев уничтожено 30% жилого фонда.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, жилую инфраструктуру будут восстанавливать с учетом новых реалий – в частности, обязательными будут бомбоубежища.

Ранее мы писали, что в Лозовой под Харьковом российская ракета разбомбила дом культуры, среди пострадавших - ребенок.

Также "Страна" сообщала, что в Харькове метро запустят 24 мая. До этого времени людей из подземки переселят в общежития.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.