В Харькове уничтожена треть жилого фонда. Новые дома будут строить с бомбоубежищами
В Харькове во время обстрелов и боев уничтожено 30% жилого фонда.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, жилую инфраструктуру будут восстанавливать с учетом новых реалий – в частности, обязательными будут бомбоубежища.
Ранее мы писали, что в Лозовой под Харьковом российская ракета разбомбила дом культуры, среди пострадавших - ребенок.
Также "Страна" сообщала, что в Харькове метро запустят 24 мая. До этого времени людей из подземки переселят в общежития.
Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".
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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.