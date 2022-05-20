США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они должны войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил Сенат США и должен подписать Джо Байден.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Законопроект, принятый в четверг 86 голосами против 11, предусматривает общую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, которая, как ожидается, профинансирует передачу передовых систем вооружения, таких как зенитные ракеты Patriot и дальнобойная артиллерия. В законопроект также включено более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия, вызванной крахом украинской сельскохозяйственной экономики, и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев", - пишет газета.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 мая Сенат США начал рассмотрение законопроекта о военной помощи Украине в размере 40 млрд долларов.

19 мая Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи в 40 млрд долларов.