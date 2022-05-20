Посол Украины в Германии Мельник снова раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений.

Об этом он заявил в комментарии Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Cкладывается впечатление, что канцлер не хочет поставлять тяжелое вооружение Украине", - сказал Мельник.

По его словам, все выглядит так, будто Германия "тянет время и ждет прекращения огня".

"Тогда давление на Германию спадет и больше не нужно будет принимать смелых решений", - считает Мельник.

Ранее посол назвал канцлера "обиженной ливерной колбасой", на что тот не обиделся.

Также посол Украины в ФРГ критиковал Шольца за "вялую" политику относительно финансовой и военной помощи Украине.

Вместе с тем, недавно и глава ХДС Германии раскритиковал Шольца за задержки поставок оружия Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

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