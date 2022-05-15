Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что не обиделся на посла Украины в ФРГ Андрея Мельника за то, что тот обозвал его "обиженной ливерной колбасой".

Об этом немецкий политик сказал в интервью изданию T-online.

"Я рад оставить это (реакцию на оскорбление - Ред.) на ваше усмотрение. Украина находится в состоянии войны в течение нескольких недель. Вам не нужно придавать повышенное значение каждому слову. Важно, чтобы мы сосредоточились на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия заставила замолчать свое оружие и вывела свои войска из Украины", - заявил Шольц.

Он также рассказал, что во время разговора с Владимиром Путиным в пятницу не заметил изменений его позиции по Украине.

"Понятно, что Россия не достигла ни одной из своих военных целей, упомянутых в начале. Украина не была завоевана, но защищает себя с большим мастерством, мужеством и волей к жертвоприношениям. НАТО не отступил и даже укрепил свои силы на восточном фланге альянса. И альянс станет еще сильнее, когда Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Сами российские военные понесли значительные потери. Путин должен постепенно осознать, что выход из этой ситуации есть только через соглашение с Украиной", - сказал Шольц.

На вопрос, сможет ли Украина быстро вступить в ЕС, Шольц ответил уклончиво.

"Существуют четкие критерии вступления в ЕС: стабильная демократия, обеспечение верховенства закона и функционирующая социальная рыночная экономика. Кстати, мы пообещали странам Западных Балкан, что они скоро смогут стать членами ЕС. Многие из них усердно работали над достижением этой цели в течение многих лет и до сих пор были разочарованы. Чем раньше нам удастся выполнить наши давние обещания странам Западных Балкан, тем более надежными мы будем выглядеть по отношению ко всем претендентам на вступление", - заявил Шольц.

Напомним, что в апреле сорвался визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев из-за того, что украинская сторона не пожелала принимать политика по причине его пророссийских взглядов. Однако Киев пригласил в гости Шольца.

Когда тот отказался от поездки в Киев, пока страну не посетит президент, посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Шольца "обиженной ливерной колбасой".