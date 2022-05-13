Сегодня, 13 мая, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой для разговора стала Украина. Об этом говорится на сайте Кремля.

Стороны обсудили ход украинско-российских переговоров, которые, по мнению Путина, якобы "заблокированы Киевом". Кроме того, Шольц и Путин обсудили гуманитарные аспекты. Речь шла об эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Канцлер Германии и президент России договорились и дальше коммуницировать по поводу указанных аспектов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в телефонном разговоре призвал президента РФ Владимира Путина к скорейшему прекращению огня в Украине.

"В Украине должен быть прекращен огонь как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, ложно. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию", - сказал Шольц.

Такие же заявления звучали от Шольца в адрес Путина и раньше.

Так, 2 мая канцлер ФРГ призвал Путина вывести войска из Украины и договориться о мире. Призывы к Киеву и Москве о мирных переговорах Шольц повторил и 9 мая.

Однако в целом Шольц считает, что нельзя принимать мир на условиях России, и выразил уверенность, что "Украина выстоит". Он также предполагает, что Украине понадобятся 100 лет, чтобы восстановиться после войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.