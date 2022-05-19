Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи в 40 млрд долларов. Теперь остался только один этап - подпись президента США Джо Байдена.

Сразу 86 сенаторов отдали свои голоса "за" и 11 проголосовали "против". Все одиннадцать представляют Республиканскую партию.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенат США начал рассмотрение законопроекта о военной помощи Украине в размере 40 млрд долларов, чьё обсуждение перенесли на день позже.

Перед голосованием лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Сенат "выполнит свое обещание поддержать народ Украины".

Он добавил, что военная, экономическая и гуманитарная помощь в размере 40 миллиардов долларов является "большой", и "она удовлетворит большие потребности украинского народа, который борется за свое выживание".

Шумер отметил, что "хотел бы сказать, что это голосование будет полностью единогласным".

"Хотя большинство сенаторов от обеих партий хотят, чтобы этот пакет был реализован, вызывает беспокойство тот факт, что растущий круг республиканцев в Сенате с гордостью выступает против украинского финансирования. Два дня назад 11 республиканцев проголосовали против ускоренного обсуждения этого закона", - сказал он.

В Пентагоне ранее заявляли, что 19 мая - крайний срок для такого голосования, иначе поставки оружия могут прерваться.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить его заявку на дополнительную помощь Украине, чтобы в ближайшие дни соответствующий законопроект поступил к нему на подпись.

Однако республиканец Рэнд Пол заблокировал в Сенате законопроект о выделении рекордных 40 миллиардов долларов помощи Украине, о которой просил президент страны Джо Байден.

Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

Он также выразил обеспокоенность по поводу дополнительных заимствований, необходимых для финансирования пакета.

"Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны", - заявил Пол.

Ранее "Страна" сообщала, что из 40 миллиардов долларов сразу 11 миллиардов будут потрачены на покупку военной техники и оружия из запасов США для отправки администрацией Байдена в Украину.

Законопроект предусматривает общую военную помощь в размере 20,1 миллиарда долларов, которая, как ожидается, позволит передать передовые системы вооружения, такие как зенитные ракеты Patriot и дальнобойная артиллерия.

В законопроект также включены более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия из-за краха сельскохозяйственной экономики Украины и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной помощи беженцам.

Общие расходы США на войну в Украине к концу фискального года, который заканчивается 30 сентября, таким образом достигнут $54 миллиарда.