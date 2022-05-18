Сенатский комитет по международным отношениям единогласно одобрил в качестве посла США в Киеве кандидатуру Бриджит Бринк, предложенную президентом Джо Байденом в конце апреля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, пишет агентство, что Бринк легко получит подтверждение на ключевую должность, которая оставалась вакантной в течение трех лет.

Комитет провел слушания по утверждению Бринк 10 мая, всего через две недели после того, как Байден отправил ее кандидатуру на утверждение в Сенат. Такая быстрота подчеркнула желание как демократов, так и республиканцев направить посла для поддержки президента Украины Владимира Зеленского, когда он противостоит вторжению России, пишет Reuters.

Сообщается также, что утверждение Бринк в Сенате должно состояться в ближайшие дни.

Как писала "Страна", о том, что Байден предложит кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине, пресса писала еще в декабре 2021 года.

Ранее мы подробно рассказывали, кто такая Бринк, которая является уроженкой Мичигана, свободно говорит по-русски и в настоящее время работает послом США в Словакии.