Над посольством США в Киеве снова подняло американский флаг в честь официального открытия ведомства спустя три месяца.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Звездно-полосатый" снова парит над посольством в Киеве. Могу сообщить, что мы официально возобновили работу посольства в столице Украины. Мы гордимся тем, что правительство и народ Украины храбро защищают свою страну от жестокого вторжения Путина. Слава Украине!", - написал Блинкен.

Также мы сообщали, что в Киеве возобновило работу посольство Израиля.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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