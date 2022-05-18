Не прошло и месяца после объявления о создании в структуре министерства внутренней безопасности США совета по борьбе с дезинформацией, как его деятельность приостановили.

Об этом 18 мая сообщает Washington Post.

Газета напомнила, что 27 апреля министерство внутренней безопасности объявило о создании совета по управлению дезинформацией с целью "координировать противодействие дезинформации, связанной с национальной безопасностью" или "министерство правды", как его мгновенно окрестили журналисты.

Администрация Байдена назначила исполнительным директором совета Нину Янкович, известную фигуру в области борьбы с дезинформацией и экстремизмом.

Через несколько часов после этого новое ведомство и Янкович подверглись шквалу критики.

Спустя всего три недели после создания работу совета по управлению дезинформацией поставили на паузу, по словам нескольких сотрудников министерства внутренней безопасности. В понедельник министерство решило распустить совет, а к утру вторника Янкович написала заявление об отставке.

Однако во вторник вечером с Янкович поговорили чиновники министерства, которые дали ей возможность остаться в должности даже несмотря на то, что работа управления была приостановлена ​​​​из-за негативной реакции людей. Тем не менее в среду утром Янкович официально подала в отставку со своей должности в подразделении.

"Нина Янкович подвергалась неоправданным и гнусным личным нападениям и угрозам физической расправы. На слушаниях в Конгрессе и в интервью СМИ госсекретарь неоднократно защищал ее как в высшей степени квалифицированного работника и подчеркивал важность дезинформационной работы министерства, и она будет продолжать делать это", - заявил представитель ведомства The Washington Post.

Между тем сама Янкович ни разу не упоминала публично о своей должности.

Ранее "Страна" сообщала о создании совета и назначении его главой Янкович.

Также мы рассказывали, что в Украине чуть больше года назад заработал Центр по борьбе с дезинформацией.