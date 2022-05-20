Объявленный президентом США Джо Байденом новый пакет военной помощи Украине будет включать гаубицы.

Об этом сообщил 19 мая во время брифинга представитель Пентагона Джон Кирби.

"Этот пакет будет включать 18 гаубиц калибра 155 мм, а также 18 тактических транспортеров для перевозки этих гаубиц", - сказал представитель Пентагона.

Он уточнил, что количество единиц артиллерийского оружия соответствует вооружению артиллерийской батареи.

Кроме того, по его словам, ВСУ получат дополнительно три контрбатарейных радара AN/TPQ-36.

"Это контрартиллерийская система, о которой мы уже говорили ранее, и которая уже поставлялась в Украину", - заявил представитель оборонного ведомства США.

Он подчеркнул, что отправка этого и другого оборудования состоится очень скоро. Кирби добавил, что американская сторона находится в постоянной коммуникации с украинскими коллегами для того, чтобы знать обо всех неотложных нуждах ВСУ.

Как писала "Страна", СМИ в четверг анонсировали, что Байден может подписать пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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