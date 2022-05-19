Президент США Джо Байден может подписать пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллионов долларов уже сегодня. Он включает артиллерийские боеприпасы и радар противодействия артиллерийским батареям.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, проинформированных о ситуации.

Новый пакет помощи Киеву станет десятым, инициированным с использованием президентских полномочий Байдена. Эти полномочия позволяют президенту санкционировать передачу оружия из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

США уже отправили в Украину 184 тысячи артиллерийских снарядов для гаубиц. Дополнительные боеприпасы, включенные в новый пакет, снабдят Украину для боевых действий на востоке.

По словам одного из источников, Вашингтон уже отправил Украине 14 противоартиллерийских радаров, а в этот пакет войдут еще две единицы такой техники.

Ранее "Страна" сообщала, что закон о 40-миллиардной военной помощи Украине начали принимать в Сенате США. 17 мая там состоялось так называемое процедурное голосование - 81 сенатор поддержал принятие закона без обсуждений, против выступили 11 сенаторов.

Также мы писали, что Белый дом опасается отправлять Украине дальнобойные РСЗО из-за риска расширения конфликта.