Сенат США начал рассмотрение законопроекта о военной помощи Украине в размере 40 млрд долларов, чьё обсуждение перенесли на день позже, - сообщает CNN.

Перед голосованием лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Сенат "выполнит свое обещание поддержать народ Украины".

Он добавил, что военная, экономическая и гуманитарная помощь в размере 40 миллиардов долларов является "большой", и "она удовлетворит большие потребности украинского народа, который борется за свое выживание".

Шумер отметил, что "хотел бы сказать, что это голосование будет полностью единогласным".

"Хотя большинство сенаторов от обеих партий хотят, чтобы этот пакет был реализован, вызывает беспокойство тот факт, что растущий круг республиканцев в Сенате с гордостью выступает против украинского финансирования. Два дня назад 11 республиканцев проголосовали против ускоренного обсуждения этого закона", - сказал он.

Отметим, что некоторые республиканцы (далеко не все) и сейчас выступают против.

Так, конгрессмен Чип Рой заявил, что он хоть и поддерживает украинцев, но "когда я слышу, что лидер другой партии говорит "мы в состоянии войны", мне интересно: когда это мы голосовали за вступление в войну? Если у нас прокси-война и мы выделяем 40 млрд долларов Украине, может, нам стоит провести дебаты об этом? Потому что американцы ждут, что мы это сделаем. Когда граница страны открыта нараспашку и ее контролируют картели, 30,5 трлн долларов долга, цены на бензин растут, бак дизеля стоит 1100 долларов, а мы такие: о, вот вам свободный чек на 40 млрд долларов!"

В Пентагоне ранее заявляли, что 19 мая - крайний срок для такого голосования, иначе поставки оружия могут прерваться.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс немедленно утвердить его заявку на дополнительную помощь Украине, чтобы в ближайшие дни соответствующий законопроект поступил к нему на подпись.

Однако республиканец Рэнд Пол заблокировал в Сенате законопроект о выделении рекордных 40 миллиардов долларов помощи Украине, о которой просил президент страны Джо Байден.

Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

Он также выразил обеспокоенность по поводу дополнительных заимствований, необходимых для финансирования пакета.

"Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны", - заявил Пол.

Ранее "Страна" сообщала, что из 40 миллиардов долларов сразу 11 миллиардов будут потрачены на покупку военной техники и оружия из запасов США для отправки администрацией Байдена в Украину.