Сегодня, 19 мая, Сенат США поставил в повестку дня законопроект о военной помощи Украине. На кону - 40 миллиардов долларов, которые пойдут на заказы для американского ВПК. Об этом говорится в Twitter Сената.

Ранее процедурное голосование показало, что большинство сенаторов поддержат документ.

Как писала "Страна", ранее Сенат одобрил идею предоставления Украине оружия по договорам ленд-лиза. Украина сможет расплатиться за поставленные вооружения не сразу, а со временем. Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.

Помимо вооружения США предоставят Украине чрезвычайную продовольственную помощь на сумму $215 млн.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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