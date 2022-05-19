Сенат США единогласно утвердил назначение Бриджет Бринк на должность посла в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, это важная должность была вакантной в течение трех лет. Reuters добавляет, что Бринк была утверждена Сенатом единогласно.

Ей 52 года. Свою карьеру она начала в Белграде, накануне бомбардировок югославской столицы авиацией НАТО в 1999-м. До 2002 года работала в американском представительстве на Кипре. Затем значительная веха работы Бриджет Бринк была связана с бывшим СССР - с 2005-го по 2008 год она была секретарем посольства по политике и экономике в Тбилиси.

В 2011 году она вернулась в Грузию и стала заместителем главы посольства (при президентстве Михаила Саакашвили). В перерыве между грузинскими командировками Бриджет Бринк занималась регионом Закавказья и Эгейского моря.

События 2014 года в Украине застали Бриджет Бринк в Узбекистане, где она была заместителем главы посольства. С 2015 года она занимает пост заместителя помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии в Госдепе, отвечая за Восточную Европу, Кавказ и затяжные конфликты в Европе (должна быть "погружена" в проблематику Донбасса).

Ранее мы подробно рассказывали, кто такая Бринк, которая является уроженкой Мичигана, свободно говорит по-русски и в настоящее время работает послом США в Словакии.

27 апреля президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджет Бринк послом Соединенных Штатов в Украине. Это предложение было одобрено комитетом Сената США по международным отношениям.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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