Сегодня министры финансов и главы центробанков стран "Большой семерки" (США, Японии, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Италии) проведут переговоры по Украине.

Об этом пишет Reuters.

На переговорах обсудят финансовую помощь Киеву и вопросы продовольственной безопасности. А также не связанные с Украиной темы инфляции, государственных долгов и затрат на здравоохранение.

Ранее мы сообщали, о чем говорил Зеленский с главами "Большой семерки".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.