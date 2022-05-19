Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,62 млрд долларов).
Об этом сообщил премьер в Твиттере Борис Джонсон по итогам телефонных переговоров с Владимиром Зеленским.
По словам британского политика, в первой партии вооружения будут БПЛА, противокорабельные ракеты и дальнобойная артиллерия.
"Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов", - написал Джонсон.
Ранее "Страна" приводила отчет канцелярии Джонсона по итогам сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.
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