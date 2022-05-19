Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,62 млрд долларов).

Об этом сообщил премьер в Твиттере Борис Джонсон по итогам телефонных переговоров с Владимиром Зеленским.

По словам британского политика, в первой партии вооружения будут БПЛА, противокорабельные ракеты и дальнобойная артиллерия.

"Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов", - написал Джонсон.

Ранее "Страна" приводила отчет канцелярии Джонсона по итогам сегодняшнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.