Президент Владимир Зеленский выпустил традиционное видеообращение. В нем он коснулся темы применения Россией лазерного оружия, освобождения Крыма и европейской финансовой помощи.

Главные тезисы в обращении Зеленского.

"Сегодня один из представителей Российского государства заявил, что они начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет. Обращает на себя внимание тот факт, что им понадобилось экономить ракеты. То есть 2000 ракет, которые выпустили по Украине, были основным запасом. Остались только остатки".

Отметим, вице-премьер РФ Юрий Борисов говорил о том, что применение лазера дешевле, чем использование дорогостоящих ракет.

"Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность. Именно поэтому я подписал указы о продолжении правового режима военного времени и срока всеобщей мобилизации. Надеюсь, что ВР в ближайшее время это поддержит".

"Мы помним о Крыме. Специально именно в этот день подписал закон о защите лиц, которых оккупанты лишили свободы, а также о защите членов семей таких людей. Речь идет обо всех пленниках Кремля – и в Крыму, и в оккупированной части Донбасса. Закон дает им больше защиты и помощи от государства".

"Благодарен Андрею Шевченко, который стал первым послом новой национальной платформы United 24. Государству сейчас очень нужна платформа, которая позволяет собирать деньги на поддержку Украины. Любой человек в мире может одним кликом может сделать свой взнос в нашу победу".

"Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за оглашенный сегодня пакет помощи нашей стране объемом 9 млрд евро. А также за поддержку планов по восстановлению Украины. Говорил с новым президентом ОАЭ, обсудили угрозу глобальной продвольственной безопасности, которую спровоцировала Россия своим вторжением".

Ранее советник Зеленского заявил, что любые уступки России будут означать отложенную войну.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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