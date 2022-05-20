Президент США Джо Байден подпишет пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов, пока будет находиться с визитом в Южной Корее, где собрались провести испытания баллистической ракеты как раз во время визита.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника.

Законопроект должен быть доставлен в Корею на подпись президенту, чтобы не было проволочек с выделением помощи Украине.

Байден уже отправился в поездку в Сеул в четверг днем.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенат США начал рассмотрение законопроекта о военной помощи Украине в размере 40 млрд долларов, чьё обсуждение перенесли на день позже.

Перед голосованием лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Сенат "выполнит свое обещание поддержать народ Украины".

Он добавил, что военная, экономическая и гуманитарная помощь в размере 40 миллиардов долларов является "большой", и "она удовлетворит большие потребности украинского народа, который борется за свое выживание".

Шумер отметил, что "хотел бы сказать, что это голосование будет полностью единогласным".

19 мая Сенат США одобрил выделение Украине военной помощи в 40 млрд долларов. Сразу 86 сенаторов отдали свои голоса за и 11 проголосовали против.