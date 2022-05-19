Страны "Большой семерки" (G7) приняли решение об оказании финансовой помощи Украине в размере 18,4 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект итогового заявления министров финансов и глав ЦБ G7.

"Мы мобилизовали $18,4 млрд бюджетной поддержки, в том числе $9,2 млрд недавних обязательств, в преддверии встречи в германской коммуне Петерсберге, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", - говорится в документе.

Указывается, что $3,4 млрд будут предоставлены со стороны Европейского банка реконструкции и развития и международной финансовой корпорации, входящей в структуру Всемирного банка. Еще 9 млрд евро поступят от Евросоюза.

Денежные средства будут выделены в виде трансфертов и кредитов, чтобы помочь Украине удовлетворить ее насущные финансовые потребности. Вместе с тем, министры финансов G7 заверили, что будут оказывать поддержку Киеву как в настоящее время, так и в дальнейшем, по мере необходимости.

Ранее мы писали, что Сенат США одобрил выделение Украине помощи на 40 миллиардов долларов.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден выделит дополнительные 100 миллионов долларов военной помощи Украине.