Северная Корея готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Они могут провести его в то время, когда президент США Джо Байден приедет с визитом в Южную Корею.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По данным источника, испытание может состояться в течение следующих 48-96 часов.

"То, что мы замечали при прошлом запуске, то же самое мы наблюдаем сейчас", - сказал чиновник.

Он отметил, что стартовая площадка для нового запуска расположена недалеко от Пхеньяна. Если испытание состоится, оно станет первым с 2017 года.

Байден отправляется в Южную Корею в четверг. Там он встретится с президентом РК Юн Сок Елем, после чего в воскресенье отправится в Японию. В Токио президент США встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

Мы рассказывали, что еще 7 мая Северная Корея совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. До того они тоже делали запуски - за 2022 год уже было больше 10 пусков.

Через несколько дней после этого появилась информация, что КНДР готовит уже полигон "Пхунгери" для проведения седьмого ядерного испытания.