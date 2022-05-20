Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.

Главное из заявлений Зеленского:

"Благодарен США за принятие очередного пакета поддержки нашей демократии на 40 млрд долларов. В Германии состоялась встреча министров финансов "Большой семерки". Я откровенно говорю, что наш ежемесячный дефицит сегодня - 5 млрд долларов. Чтобы выстоять в войне, нам нужна быстрая поддержка. Это нужно, чтобы у России не было никаких успехов в войне с нами". "Говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, поблагодарил за помощь в 9 млрд евро. Говорил с премьером Британии Джонсоном об экспорте нашей агропродукции и импорте горючего, а также об "Азовстали". Делаю все, чтобы самые влиятельные силы были привлечены к спасению наших военных". "Обратился к студентам украинских университетов. Это было особое обращение, надеюсь, его услышат не только студенты. Студенты и ректоры уверены, что Украина победит". "ВСУ продолжают продвигаться в Харьковской области, но противник на Донбассе старается усилить давление. Там ад, без преувеличения. Жестокая и бессмысленная бомбардировка Северодонецка. Бомбардировка других городов. Жестокий удар по Десне - там много погибших, продолжается разбор завалов". "Первый судебный процесс в Украине над российским военным преступником уже начался. А завершится это полным восстановлением справедливости в рамках международного трибунала. Уверен в этом. Мы найдем и привлечем к ответственности всех, кто отдает преступные приказы и выполняет их".

Ранее мы писали, что Зеленский пока не рекомендует украинцам возвращаться и заявил о "самой сложной и кровавой" фазе войны.

Также "Страна" сообщала, что в Донецкой области 19 мая погибли пять мирных жителей и шестеро ранены.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.