Владимир Зеленский заявил, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы.

Об этом президент сказал во время общения с украинскими студентами 19 мая.

"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Все, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты", – сказал он.

"Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока что выбор каждого человека", - добавил Зеленский.

Вместе с тем он заверил, что после завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности.

"Страну, а особенно инфраструктуру по безопасности мы будем строить на уровне Израиля и других ведущих стран. Где люди поняли, что рядом с ними кто-то живет, от кого может быть беда в любой момент", – сказал президент.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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