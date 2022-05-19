Украинские беженцы продолжают трудоустраиваться на работу в Польше, несмотря на урезание зарплат из-за высокой конкуренции.

По данным уполномоченного правительства по делам беженцев из Украины Павла Шефернакера, 100 тысяч трудоспособных украинцев устроились на работу в Польше, а это каждый четвертый из получивших PESEL (идентификационный номер, дающий право на работу в Польше по принятому для беженцев спецзакону).

Выясняли, на каких работах устраиваются украинцы в Польше и сколько получают.

Официанты и сортировщики

Большинство беженцев по-прежнему выбирают крупные города, хотя наибольший спрос на работников - в провинции.

"В больших городах очень тяжело с поиском жилья, да и с работой тоже, особенно с детьми. Польша уже трещит по швам. Если хотите уехать, выбирайте или небольшие города Польши, или другие страны", - делится с нами киевлянка Людмила Покорская.

Одна из популярных вакансий для владеющих польским языком - официанты, бармены, работники на кухне в ресторанах и кафе.

В Варшаве ставки - 15-20 злотых в час "грязными" (100-130 грн) плюс чаевые. Для этой работы требуют знание польского, а в некоторых заведениях - еще и английского.

"В месяц получается около 1 тысячи долларов. Снимаем квартиру с подругой, нас поселили со скидкой как украинцев", - делится львовянка Ирина Сех.

Еще одна популярная вакансия - сортировка.

"Срочно набираем работников в 60 км от Варшавы (работа весь год) на сортировку яблок, груш, цитрусовых. Могут быть семейные пары, мужчины и женщины. Зарплата 14 злотых в час (90 грн) на руки. Работа - 10-12 часов. Воскресенье - выходной. Проживание бесплатное, хорошие условия с удобствами", - говорит одно из сотен похожих объявлений в соцсетях.

Правда, нередко по приезду оказывается, что "удобства" - это 10-20 человек в комнате в домике, похожем на сарай, спать приходится чуть ли не на досках, а кормят бутербродом с "зупой".

В то же время на польском рынке труда сейчас очень не хватает мужской рабочей силы – строителей, представителей рабочих профессий.

"Большинство открытых вакансий для иностранцев в той же Польше адресованы в основном мужчинам. Например, одна польская фирма пытается найти мужчин на работу в садах и огородах под Варшавой с возможностью проживания на базе, с зарплатой чистыми около 5 тысяч злотых (33 тыс. грн). До войны почти весь персонал у них был из Украины. Поэтому сейчас бы тоже хотели предоставить работу украинцам. Женщин не хотят брать, потому что это тяжелая работа. Или вот срочно ищут помощника сварщика на ставку от 16-17 злотых в час (112 грн)", - рассказала нам директор львовского агенства по трудоустройству за границей Елена Мыць.

Отметим, что мужчинам призывного возраста запрещен выезд из Украины.

"Последнюю зарплату не отдают"

Активно набирают украинцев на сезонные работы - сбор редиски, огурцов-помидоров, клубники, дальше пойдут черешня, смородина, черника, малина.

По словам главы польской национальной ассоциации производителей фруктов и овощей Витольда Богуты, в пик сезона польским фермерам нужны около ста тысяч рабочих рук, и в основном это - украинцы. Сами поляки едут в Германию, где платят больше.

При этом сезонным работникам срезали зарплату - это было еще до пандемии, а сейчас снижение ставок объясняют наплывом работников. Платят примерно 3-3,5 злотых за лукошко (20-23 грн), а не 4-5 злотых (26-32 грн), как раньше, жилье - бесплатно.

На сбор редиски зарплата в среднем от 700 до 2 тыс. злотых в неделю (4,6-13 тыс. грн). Оплата тоже от выработки - 9 грош пучок.

Сами украинские заробитчане сбор урожая Польше называют рабским трудом, и жалуются, что даже беженцам не делают поблажек.

"Собирать клубнику только на первый взгляд легко. Это довольно изнурительный труд, с 5-6 утра до позднего вечера, ягоду надо выбирать крупную. По 12-14 часов постоянно на коленях, солнце печет. Колени в крови, спина болит. Например, малину собирать легче и за нее больше платят. Если слабая спина или коленные суставы, то вообще не сможете работать. Случаются неприятности: хозяин бракует часть ягод, а бывает, что собранные корзинки воруют и сдают другие сборщики", - поделилась со "Страной" Ирина Погребняк из Ивано-Франковска.

Кроме того, часть беженцев нарекает на недоплаты и "кидки".

"Зарплату то задерживают, то недоплачивают по 50-100-200 злотых (до 1,5 тыс. грн). С жильем это вообще капец, платили 450 злотых (3 тыс. грн), а условий никаких, душ протекает, умывальники текут. Еще штрафуют ни за что. Когда мы увольнялись нам координатор сказал, что нас рассчитают через два дня, мы ждали зарплату, в результате нам сказали, что дадут зарплату так, как и всем - 20 числа сбросят на карту, но как всегда они зарплату задержали. Не доплатили по 400 злотых (2,6 тыс. грн). Когда мы спросили, где остальные деньги, то сказали, что не знают", - рассказала "Стране" франковчанка Мария Слободян, которая работала на заводе по фасовке,

"Обещают много, пока работаешь. А работаешь тяжело, на рыбном заводе, в холоде и влажности. Пока работаешь, платят, чтобы не удрали. Когда уходишь, последнюю зарплату не отдают. Такая схема очень распространена сейчас в Польше", - сетует другая беженка Оксана Билинская.



Эксперты советуют беженцам, которым недоплатили или незаконно оштрафовали, жаловаться в инспекцию труда.