Министры обороны более чем 40 стран снова соберутся, чтобы обсудить тему Украины. Они проведут встречу в понедельник, 23 мая.

Об этом сообщил на брифинге 20 мая пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

"Они соберутся вместе, как это было в Рамштайне (на авиабазе НАТО в Германии - Ред.) в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", – рассказал Кирби.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что главы военных ведомств будут проводить такие встречи ежемесячно.

Между тем на этой неделе издание Politico писало, что "импульс Рамштайна угас", имея в виду, что США не торопятся предоставлять Украине современные системы РСЗО. По информации издания, в Белом доме опасаются, что Киев воспользуется этим оружием для ударов по территории РФ, хотя "официальные лица украинского правительства в течение нескольких месяцев умоляли США прислать дальнобойные РСЗО".

В Центре противодействия дезинформации СНБО назвали "манипуляцией" подобные сообщения о том, что США опасается передавать Украине американские РСЗО.