В Пентагоне заявили, что нет никаких признаков того, что Россия использовала лазерное оружие в Украине.

Об этом сказал в беседе с журналистами 20 мая официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

"У нас нет никаких указаний на использование лазеров, по крайней мере, лазеров в качестве оружия, в Украине. Нет никаких подтверждений этому", - сказал Кирби.

Это заявление сделано после того, как Россия сообщила, что использует в Украине в условиях продолжающейся войны мощные лазеры нового поколения "Задира".

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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