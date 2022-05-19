В Центре противодействия дезинформации СНБО назвали "манипуляцией" сообщения о том, что США опасается передавать Украине американские РСЗО из-за вероятности использования его по целям на территории РФ.

Об этом сообщает Телеграм-канал ЦПД.

"Пропагандистские СМИ России со ссылкой на газету Politico сообщили, что "США отказывается предоставить Киеву американские реактивные системы залпового огня М270 из-за опасений, что они будут применены для нанесения ударов по целям на территории России", - говорится в центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее такое опасение появилось на страницах американской газеты Politico. По данным издания, Штаты опасаются поставлять Украине более дальнобойные американские системы из-за риска эскалации с Россией.

"Выходит, что, по мнению Центра противодействия дезинформации, американское издание разметило манипулятивную статью", - анализирует заявление ЦПД Телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", российские войска обстреливают Луганскую область, используя авиацию. В регионе погибли 4 мирных жителя.

Также вражеским обстрелам подверглись 10 населенных городов Донецкой области, где войска РФ ударили "Смерчами" и ракетами. Погибли 10 человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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