США работают над организацией поставок в Украину противокорабельных ракет большой дальности для снятия блокады Чёрного моря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

По данным агентства, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, говорили, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно может попасть в руки российских военных.

При этом ряд источников в конгрессе США заявили, что два типа противокорабельных ракет все же рассматриваются для отправки Киеву - это Harpoon, производимые компанией Boeing, и Naval Strike Missile, разрабатываемые Kongsberg и Raytheon Technologies.



По данным агентства, они могут быть отправлены Украине либо напрямую, либо трансфером из европейской страны, имеющей в распоряжении эти ракеты. И, как отмечают источники, при том, что ряд стран готовы направить Киеву ракеты Harpoon, ни одна страна не хочет отправлять их первой, так как опасается ответа со стороны России.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден подписал закон о выделении дополнительной помощи Украине на 40 миллиардов долларов.

Также "Страна" сообщала, что Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов.