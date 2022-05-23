Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о санкциях №7194. Он позволяет отбирать имущество у тех, кто поддерживает российскую агрессию.

Верховная Рада проголосовала этот законопроект 12 мая. Закон позволит "быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов", говорится на сайте президента.

По закону, Минюст будет заниматься розыском подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях СНБО. Административным судопроизводством по этим делам займется Высший антикоррупционный суд. То есть имущество будут изымать по решению суда.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила изъятие активов российских банков в Украине.

Также разбирались подробно, как в Украине будут наказывать за мародерство и конфисковывать имущество россиян.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.