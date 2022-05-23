В понедельник пошел уже 89-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Россия продолжает штурм Северодонецка и готовит наступление на Славянск. Противник закрепился под Бахмутом.

Продолжаются ракетные удары по разным городам Украины. Вчера россияне били по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской области.

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине до 23 августа.

Вчера в украинском парламенте выступил президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что то с Россией и Путиным больше нельзя вести никаких дел и что Украина должна стать членом Евросоюза - и он сделает для этого все возможное.

В этом материале мы собираем краткую хронику всех главных новостей сегодня - сводку из зоны боевых действий, информацию об обстрелах, новости из разных городов Украины. Онлайн обновляется.

23 мая

08:27 Производитель джинсов Levi Strauss покидает российский рынок. Как пишет "Коммерсант", компания ищет покупателя на свои российские активы.

Отметим, что свой бизнес Levi Strauss остановила еще в марте.

Издание сообщает, что среди вероятных покупателей магазинов - турецкие ритейлеры, которые смогут вести импорт той же продукции.

08:21 Харьковские спасатели заявили, что с начала войны достали из-под завалов более 150 тел погибших людей.

Всего разобрали 98 разрушенных объектов. Спасти удалось более 250 человек.

08:16 Военная администрация Одесской области сообщила, что в акваторию вошел российский крейсер "Адмирал Макаров".

По словам спикера ОВА Сергея Братчука, в Черном море враг старается закрепиться на острове Змеиный, стягивая туда средства ПВО.

Также в этом районе происходит перегруппировка сил черноморского флота РФ. К ним и присоединился "Адмирал Макаров".

Этот корабль может стать флагманом ЧФ РФ вместо потопленного Украиной ракетного крейсера "Москва".

08:15 YouTube удалил более 70 000 видеороликов и 9 000 каналов, связанных с войной в Украине. Как пишет британская The Guardien - за нарушение правил в отношении контента, где вторжение России называлось "освободительной миссией".

Об этом изданию сообщил директор по продуктам YouTube Нил Мохан. По его заявлениям, компания предприняла "беспрецедентные действия" против российского контента. В России у видеохостинга сейчас более 90 миллионов пользователей.

08:14 Подробная карта боевых действий в районе Северодонецка за прошедшие сутки.

Наступление на город оккупанты ведут с востока (Пурдовка, Щедрищево), севера (Рубежное), запада (через Белогоровку) и юга (через Попасную).

Российские войска с 20 мая наступают к северу и западу от Попасной. Там бои продолжаются в районе Тошковки, Камышевахи, Триполья и Васильевки. Подтверждается захват противником Владимировки.

Как сообщает автор карты - "Институт изучения войны" - силы, атакующие из Попасной, стремятся во-первых завершить окружение Северодонецка с юга.

Во-вторых - продвинуться на запад в сторону Бахмута через Триполье, Липово и Васильевку.

08:13 Норвегия ответила премьеру Польши Моравецкому, который предложил стране делиться своими нефтегазовыми доходами с Украиной.

"Норвегия уже внесла значительный вклад в международную помощь Украине и внесет еще больший", - ответил МИД страны.

Ведомство напомнило, что по закону доходы от продажи нефти в Норвегии направляются в пенсионный фонд страны.

К слову, его доходы упали на 50 миллиардов долларов за последний год, поэтому, говорят в Норвегии, сверхприбылей, о которых говорил Моравецкий, там нет.

08:12 Противник отвоевал у ВСУ часть позиций к северу от Харькова - в том числе недавно освобожденное село Рубежное вблизи границы с Россией. Об этом сообщает в своем новом отчете "Институт изучения войны" (США).

Эксперты сообщали об этом как о предположении еще на днях, а теперь они ссылаются на фотографии, публикуемые "властями ЛНР" уже непосредственно из Рубежного.

Для недопуска украинских сил к границе враг выдвинул подразделения 6-й общевойсковой армии и Балтийского флота РФ. "Российские войска могут в ближайшем будущем перебросить части 1-й танковой армии на север Харькова", - пишет институт.

Также укрепляется западный берег Северского Донца для недопущения продвижения ВСУ.

08:11 "ДНР" и "ЛНР" переводят на российскую мобильную связь и стандарты цифровизиции РФ.

"Минцифры России необходимо совместно с коллегами из приграничных районов - Ростовской, Курской и других областей - проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории "ЛНР и ДНР" сотовой связью... Прошу оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи", - заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что Курская область с Донбассом не граничит.

В начале мая в "республиках" сообщили, что их мобильные операторы перейдут на российскую систему мобильных номеров +7.

В "ДНР" номера будут начинаться на +7949, в "ЛНР" — на +7959. Остальная часть номера останется прежней и менять симки не потребуется.

08:10 Три взрыва и вспышки наблюдали этой ночью жители Коростеня в Житомирской области.

Как сообщает "Суспильне", первые два взрыва произошли после трех часов ночи, еще один - после четырех утра.

Информацию изданию подтвердила зам городского головы Коростеня Наталья Чижевская.

Коростень - в 57 километрах от Малина, по которому вчера нанесли ракетный удар.

08:09 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

1. Под Харьковом враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей. Россияне устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

2. Была попытка противника наступать в районе села Долгенькое, которое находится к западу от трассы, соединяющей Изюм и Славянск, а также у границы Донецкой области. ВСУ пишут, что атаку отбили.

3. К югу от Северодонецка враг штурмовал Тошковку, а также сам временный областной центр.

4. К северу и западу от Попасной россияне штурмовали районы Александрополья, Липового и Триполья, но отступили.

5. В районах Донецка и Запорожья идет снижение интенсивности боевых действий. Противник закрепляется на занятых рубежах и ведет обстрелы.

08:08 Запорожская военная администрация рассказала подробности покушения на поставленного россиянами "мэра" Энергодара Андрея Шевчика.

ОВА подтверждает, что Шевчик ранен в результате взрыва, произошедшего в подъезде дома, где проживает его мать. "Мэр" и его охранники доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести

"При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, из чего можно заключить, что партизаны ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно именно по нему", - говорят власти Запорожской области.

Они сообщают, что после покушения россияне начали обыски - искали красную Audi и двух молодых людей, а также усилили досмотр на блокпостах.

Кроме того, к 24 мая всех автовладельцев заставляют снять тонировку с машин. В противном случае угрожают штрафами.

08:07 В городе Стрый Львовской области священника Украинской православной церкви облили зеленкой прямо во время богослужения.

Инцидент случился в Воскресенском храме с протоиереем Владимиром Мандзюком.

"Это мой отец - отец Владимир, священник УПЦ в городе Стрый. Сегодня во время церковного Богослужения ему выстрелили в лицо зеленкой так называемые националисты, захватывающие наши храмы", - сообщила дочь протоиерея Богдана Мандзюк, которую цитирует сайт УПЦ.

08:00 Мэр Малина Александр Ситайло сообщил, что погибший вчера во время ракетного удара - это работник "Укрзализныци".

Еще четыре человека ранены, из них трое - железнодорожники.

То есть, удар снова, как и несколько дней назад, наносился по железнодорожной инфраструктуре.