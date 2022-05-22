Президент Польши Анджей Дуда начал выступление в Верховной Раде Украины, обращаясь к украинскому парламенту и народу. Во время выступления он пошутил относительно небольшого скандала, когда украинское жюри не дало на Евровидение баллы польскому выступлению.

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении”, - сказал Дуда.



Также президент Польши сказал, что Украина должна стать членом Евросоюза - и он сделает для этого все возможное.

Кроме того, Дуда заявил, что с Россией и ее лидером больше нельзя вести никаких дел. "Европа раскрыла глаза и увидела, кто такая на самом деле Россия. Это не та страна, которая хочет вести бизнес, в котором есть компании с бизнес-правилами", - сказал Дуда.

Также президент соседней страны заверил, что польский народ благодарит украинцев за сопротивление, "отвагу и вашу защиту Отечества". После этого он отметил, что Украина Польша должна в вместе строить будущее, основанное на настоящей любви и понимании, а с Россией не может быть сотрудничества:

"После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры!" - обратился он к мировым лидерам.

Ранее "Страна" писала, что президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Также мы рассказывали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от Евросоюза оказать Варшаве помощь в экспорте украинского зерна.