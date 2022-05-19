В Украине предлагают люстрировать всех депутатов Верховной Рады, голосовавших за "Харьковские соглашения" и "диктаторские законы".

Об этом говорится в тексте законопроекта о люстрации от нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

Речь идет о депутатах 6 и 7 созыва Верховной Рады, голосовавших за "Харьковские соглашения" 27 апреля 2010 года (договор между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года) и за так называемые "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

В законопроекте, который Кузьминых подал в Раду, говорится, что всем депутатам, которые поддержали эти вопросы, должно быть запрещено занимать должности и участвовать в местных выборах в течение 10 лет. В случае принятия закона он вступит в силу после его обнародования в СМИ.

В переходных положениях отдельно упоминается норма о запрете на участие в местных выборах. Так голосовавшие за продление срока пребывания Черноморского флота в Крыму и поддержавшие законы 16 января 2014 года депутаты Верховной Рады не смогут баллотироваться в местные советы и на должности сельских, поселковых и городских голов.

В этом случае люстрация вступит в силу с 1 июля 2022 года.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова 31 января подписала подозрение Сергею Кузьминых, который попался на взятке в 558 тысяч гривен. Арахамия заявлял, что Кузьминых исключат из фракции, но до этого так и не дошло - началась война.

Напомним, что Апелляционный суд признал законным закрытие дела о "диктаторских законах" от 16 января 2014 года. В декабре 2019 года года Печерский суд закрыл дело, в котором фигурировали трое нардепов-"регионалов": Александр Ефремов, Сергей Гордиенко и Александр Стоян. Этот вердикт подтвердили и в Апелляционном суде.

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