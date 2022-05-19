В Верховной Раде появился законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об очищении власти" относительно расширения перечня критериев осуществления очищения власти (люстрации)".

Внес его в парламент нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

Текста законопроекта на сайте Рады еще нет.

"В переводе на понятный язык это означает, что в Раде хотят добавить к нынешним критериям люстрации (занятие должности при Януковиче), которые запрещают занимать государственные посты, ещё какие-то новые. Какие - увидим, когда появится текст законопроекта", - комментирует появившийся законопроект Telegram-канал "Политика страны".

Ранее в Раде появились законопроекты о продлении военного положения и мобилизации сразу на три месяца.

Также сообщалось, что Верховная Рада одобрила изъятие активов российских банков в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

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