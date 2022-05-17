В Верховной Раде может появиться новая депутатская группа "Восстановление Украины" во главе с нардепом Максимом Ефимовым - предпринимателем из Краматорска. Об этом сообщают источники "Страны" в депутатском корпусе.

На пленарном заседании 12 мая первый вице-спикер Александр Корниенко объявил о выходе Ефимова а также ещё одного депутата Александра Ковалева из состава депутатской группы "Доверие".

Как утверждает источник "Страны", выход конкретно Ефимова (а, скорее всего, обоих депутатов) связан с планами на создание новой депутатской группы в Верховной Раде.

Также в парламентское объединение могут войти бывшие члены фракции ОПЗЖ Игорь Абрамович и Вадим Столар, которые покинули ее после начала войны.

Предполагаемое будущее название новой депгруппы - "Восстановление Украины" (укр. "Відновлення України").

Основой для группы станут депутаты, ориентирующиеся на предпринимателей Столара и Абрамовича, которые вышли вместе с ними из ОПЗЖ.

"Но организаторы хотят сделать состав более широким, поэтому будут не только бывшие члены фракции ОПЗЖ, а и Ефимов, у которого вообще своя партия "Наш Краматорск". В будущем создадут и партию, чьи структуры на местах, например, в Харькове, который входит в сферу интересов Абрамовича, уже начали создаваться", - говорит собеседник.

Правда, якобы пока еще не набралось 17 депутатов, минимально необходимых для создания группы в Раде этого созыва.

При этом источники среди депутатов сомневаются, что на союз с группой Столара - Абрамовича пойдут депутаты, ориентирующиеся на бизнесмена Рината Ахметова.

Источник "Страны" в депутатском корпусе говорит, что депутатов в группу до необходимой цифры в 17 "штыков" могут "докупить" в группах "За будущее" и "Доверие". И даже, возможно, в "Слуге народа".

По своей политической ориентации новая группа будет в общем и целом лояльна власти, двигаясь в русле политики и пожеланий Офиса президента.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 мая, подписал закон о запрете "пророссийских партий" в стране.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что означает решение Верховной Рады о запрете "пророссийских партий".

Также мы писали, что 20 марта СНБО и президент Украины Владимир Зеленский запретили на время военного положения деятельность 11 политических партий. В список вошла в том числе одна парламентская партия - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

А уже 12 мая фракцию ОПЗЖ в Верховной Раде распустили. Вместо нее создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", главой которой стал Юрий Бойко.