В парламенте Финляндии на неделе прошли дебаты о вступлении в НАТО. Желание о вхождении в альянс задекларировали 112 из 200 членов (56%) парламента, сообщили СМИ страны в четверг, 21 апреля. Хотя еще 4 апреля желающих было 95, то есть меньше половины.

Отметим, что эти данные пока что декларативные и не являются реальным голосованием за НАТО (информация о якобы голосовании парламента Финляндии прошлась в телеграм-каналах сегодня, 23 апреля).

Как писала "Страна", 13 апреля правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента детальный доклад относительно того, с какими вызовами сможет столкнуться страна в случае возможного присоединения к НАТО. Наравне с преимуществами, которые сможет получить Финляндия от вступления в альянс, в докладе рассматриваются риски, связанные с реакцией на это соседей, в том числе России.

Между тем в РФ уже предупредили Финляндию и Швецию о последствиях возможного вступления в НАТО.