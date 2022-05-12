Верховная Рада приняла законопроект №7251 об оптимизации трудовых отношений во время военного положения. Документ расширяет основания для увольнения работников в период войны в Украине.

Детали закона опубликованы на официальном сайте Верховной Рады.

Документ включает следующие ключевые моменты:

На время объявления военного или ЧП работодатели смогут осуществлять уведомления и вести документы по вопросам трудовых отношений в электронной форме;

Из-за активных боевых действий введут дополнительные основания для увольнения работника: смерть ФЛП, смерть работника, признание его судом без вести пропавшим или объявление умершим.

Работодатель сможет также уволить работника, не появляющегося на работе более 4 месяцев и не сообщающего о причинах такого отсутствия.

За работниками, призванными на военную службу, не будут сохранять в период службы ежегодный основной отпуск.

Напомним, Верховная Рада завершила сегодняшнее пленарное заседание. Парламент рассмотрел все 16 законопроектов, внесенных в повестку. "Страна" опубликовала решения, которые были приняты 12 мая.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.