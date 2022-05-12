Верховная Рада завершила сегодняшнее пленарное заседание. Парламент рассмотрел все 16 законопроектов, внесенных в повестку.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Помимо прочего, Верховная Рада назначила главой аграрного комитета Александра Гайду.

В целом приняты следующие решения:

№7269 - особенности работы местного самоуправления во время войны - совместным решением отправлен на повторное второе чтение (333 голоса). Также сегодня, но позже, принят на повторном рассмотрении уже с компромиссными правками (289);

№7264 - упрощение фитосанитарных мероприятий для сельскохозяйственной продукции и агрохимикатов (без правки №7) - принят в целом (313);

№7289 - особенности регулирования земельных отношений в условиях военного положения - принят в целом (290);

№7284 - социальная защита для сотрудников службы гражданской защиты и предоставление возможности пребывания на службе граждан, не прошедших медкомиссию - принят за основу (322);

№6173 - усовершенствование государственного регулирования в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг - принят за основу (315);

№7251 – порядок упрощенной процедуры расторжения трудового договора во время военного положения - принят за основу (251);

№5371 – дерегуляция и введение договорного режима трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства - принят за основу (246);

№5266 – обновление трудового законодательства о коллективных договорах - принят в целом (277);

№7282 - упрощение строительства сооружений, предназначенных для жизнеобеспечения лиц, лишившихся жилья в результате войны - принят в целом (265);

№3774 – антирейдерские изменения: предоставление Минюсту права запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы - принят в целом (318);

№7317 – изменения в работе частных исполнителей - принят в целом (318);

№7194 – техническое вето от президента к закону о порядке конфискации российских активов - принят (308);

№7366 – назначение Гайду Александра Главой аграрного Комитета ВРУ - поддержано (287);

№7360 – налоговые изменения, позволяющие разблокировать возврат НДС бизнесу - приняты в целом (276);

№7249 - об уплате ренты за добываемый в стране газ только по факту его реализации - принято в целом (275);

№7371 - утверждение указа президента о принудительном изъятии российского имущества - принято (334).

Ранее мы писали, что решение Рады об изъятии российских активов касается акций и активов российских Сбербанка и ВЭБа в Украине.

Также сегодня на заседании объявили, что фракцию ОПЗЖ в Верховной Раде распустили.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.