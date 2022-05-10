В распоряжении "Страны" оказалось письмо министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, адресованное спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

Глава МИД просит Стефанчука проинформировать депутатов о необходимости сдать дипломатические паспорта на протяжении десяти дней после командировки.

По словам опрошенных "Страной" депутатов, таким образом правительство хочет установить контроль над выездом парламентариев за границу.

"Информация о том, чтобы депутаты сдавали свои дипломатические паспорта согласно законодательству - правдива. В Министерстве написали соответствующее письмо, и в этом нет ничего плохого. Сейчас есть контроль по выезду нардепов, даже женщин, потому что мы - представители власти. Это делается для того, чтобы парламентарии не злоупотребляли правом народного депутата на выезд, несмотря на то, что мы не подлежим мобилизации. Коллеги по парламенту могут выехать за границу только в официальную командировку. И это правильно", - сообщил парламентарий.

Фото: Страна

Напомним, что военнообязанные во время военного положения не имеют права покидать страну. Исключение сделали для людей с инвалидностью, а также еще некоторых категорий граждан, о которых мы рассказывали тут.

Также мы писали, что в Украине заработала электронная система "Путь" для проверки мужчин на границе на предмет разрешения им выезжать из Украины.

Из-за запрета некоторые украинцы теряют работу за границей. Но в правительстве пока не собираются смягчать правила.