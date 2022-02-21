Сегодня, 21 февраля, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором обсудят исключение двух народных депутатов - Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Об этом сообщила спикер фракции Юлия Палийчук в своем Тelegram-канале.

Заседание состоится в 19:00. По словам Палийчук, это традиционное заседание, которое проходит в начале каждой пленарной недели. В этот раз оно состоится в формате Zoom-конференции.

"Народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых", - сказано в сообщении.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на ближайшем заседании Трухина и Кузьминых исключат из фракции.

Напомним, народный депутат Александр Трухин в конце лета прошлого года попал в ДТП. Однако скандал вокруг аварии разгорелся уже зимой 2022 - когда в сеть слили видео после аварии, на котором народный избранник просит отпустить его с места происшествия. Все факты, которые известны о скандальном ДТП, "Страна" собрала в своем материале.

Также сообщалось, что народный депутат Сергей Кузьминых подозревается во взяточничестве. ВАКС разрешил принудительный привод нардепа для избрания ему меры пресечения.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" также рассказывала о ситуации с Трухиным.