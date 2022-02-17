Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил принудительный привод на заседание для избрания меры пресечения депутата Верховной Рады Сергея Кузьминых из фракции "Слуга народа", который подозревается во взяточничестве.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на решение ВАКС в четверг, 17 февраля.

По словам адвоката Кузьминых Ларисы Криворучко, нардеп не пришел на заседание, поскольку он на больничном и находится в медучреждении. Однако, документов, подтверждающих невозможность покинуть больницу, адвокат не предоставила.

В связи с этим суд решил применить к Кузьминых принудительный привод на 24 февраля.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд взять под стражу депутата Верховной Рады Сергея Кузьминых ("Слуга народа") с залогом 49 тысяч гривен, а в случае их внесения сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых продолжает оттягивать избрание меры пресечения нардепу, которого подозревают в злоупотреблении влиянием и получении взятки. В понедельник, 14 февраля, уже четвертое заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об избрании Кузьминых меры пресечения завершилось безрезультатно.

Также мы писали, что глава "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что на следующем заседании Сергея Кузьминых, которого НАБУ задержало за взятку, исключат из фракции. Однако подписи за исключение ещё не собирали.