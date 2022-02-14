Адвокат депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых продолжает оттягивать избрание меры пресечения нардепу, которого подозревают в злоупотреблении влиянием и получении взятки. В понедельник, 14 февраля, уже четвертое заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об избрании Кузьминых меры пресечения завершилось безрезультатно.

Об этом сообщает УНИАН.

Адвокат Кузьминых Лариса Криворучко сначала заявила, что не было времени ознакомиться с ходатайством о мере пресечения, а позже сказала, что на 14:00 Кузьминых вызвали на допрос в НАБУ. Впоследствии адвокат заявила, что хочет подать в суд еще ряд ходатайств.

В ответ судья Олег Ткаченко напомнил, что повестка сегодняшнего заседания была определена на прошлом заседании, а потому сейчас необходимо начать непосредственно рассмотрение ходатайства о мере пресечения.

В свою очередь Криворучко сказала, что судья лишил ее права объявить ходатайство к рассмотрению непосредственно вопроса о мере пресечения и объявила заявление об отводе Ткаченко. После чего судья объявил перерыв в заседании, поскольку другой судья ВАКС должен рассмотреть ходатайство о его, Ткаченко, отводе.

Как пишет издание, общение между судьей и адвокатом происходило достаточно эмоционально. Судье пришлось даже стукнуть кулаком по столу, чтобы призвать адвоката к порядку.

Напомним, 7 февраля первое заседание по мере пресечения перенесли, поскольку у Кузьминых не было при себе паспорта, необходимого для процедуры установления личности в суде.

Заседание было назначено на утро 8 февраля, но тогда Кузьминых не явился. Его адвокат пояснила, что он поехал в Житомир за паспортом. После этого суд перенесли на 16:00. Позже его перенесли на 11 февраля. Однако, в деле по избранию меры пресечения Сергею Кузьминых в третий раз объявили перерыв. Следующее заседание должно было состояться сегодня, 14 февраля в 12:00.